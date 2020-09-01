ثعبانان يحطمان سقف منزل أثناء تنافسهما على أنثى (صور)

أفاد موقع "9 نيوز" الأسترالي بأن ثعبانين كبيرين سقطا من سطح منزل أحد المتقاعدين في ولاية كوينزلاند الأسترالية، مما تسبب بأضرار مادية لصاحب المنزل.

وقالت نقلا عن صاحب المنزل إن سقف المنزل تضرر وبعض الأدوات المنزلية إثر وقوع الزاحفين، اللذين كانا على الأرجح في صراع من أجل أنثى، بحسب الموقع.

وبلغ طول أحد الثعبانين 2.8 متر والآخر 2.5، وكان وزنهما الإجمالي 22 كغ.

واستدعى صاحب المنزل ديفيد تيت، أخصائيين في التقاط الثعابين ثم تم نقلهما إلى غابة مجاورة فيما لم يتم العثور على صديقتهما.

A man in Brisbane, Australia, returned home to find two snakes over 8 feet long, had fallen through his kitchen ceiling.https://t.co/YDLFkd9pVSpic.twitter.com/tr2dyWUZZG — KSL NewsRadio (@kslnewsradio) September 1, 2020

المصدر: موقع "9 نيوز" الأسترالي