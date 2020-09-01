في صالون الحلاقة.. شاب يتلقى عدة رصاصات قاتلة في رأسه (فيديو)

لقي شاب يدعى كارلوس أندريه، حتفه على يد مسلح مجهول، خلال قيامه بقص شعره في أحد صالونات الحلاقة بمدينة ميديلين في كولومبيا.

وتعرض أندريه البالغ من العمر 27 عاما للقتل المتعمد على يد مسلح صوب المسدس إلى رأسه وأفرغ فيه كل الرصاصات.

ووفقا للفيديو المتداول، كان الشاب على وشك إنهاء جلسة الحلاقة، ليقتحم المجرم الصالون ويطلق النار ويفر هاربا على دراجة نارية، وسط دهشة وصدمة الموجودين.

ورفع الحلاق يده على رأسه وهرب مسرعا تاركا المحل، فيما لم تكشف الشرطة بعد عن دافع قتل أندري بهذا الشكل، كما لم تتوصل إلى هوية الجاني.

المصدر: ديلي ميل