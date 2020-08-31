شاهد.. بطريق مهدد بالانقراض يحب مشاهدة عرض عن أبناء جنسه للتغلب على الملل

أقدمت حديقة حيوان بيرث الأسترالية على حيلة طريفة كي تخلص بطريقا من الوحدة والملل، وذلك بجعله يشاهد حلقات المسلسل التلفزيوني المحبوب لدى الأطفال "Pingu".

وبيير هو بطريق من طيور الروكهوبر الشمالية المهددة بالانقراض، وقد عثر عليه على الشاطئ في جنوب غرب أستراليا، ويعتبر البطريق الوحيد من نوعه الذي يمكن العثور عليه في جميع أنحاء أستراليا.

وقالت حديقة الحيوان إنه يعاني من مشاكل في تساقط الريش وهو حاليا ليس مقاوما للماء، لذلك لا يمكن إطلاقه ولكنه يتلقى الكثير من الفحوص من الفريق البيطري في حديقة الحيوان لاستعادة عافيته.

وكان حراس الحديقة قلقون من أن بيير لن يكون اجتماعيا بما يكفي ليتمكن من العودة إلى الطبيعة، لذا وللتأكد من أنه لا يزال بإمكانه رؤية وسماع طيور البطريق الأخرى من نوعه، بدأت حديقة الحيوانات تشغيل مقاطع فيديو لطيور البطريق الصخرية في حدائق الحيوان الدولية بما في ذلك تلك الموجودة في حديقة حيوان مدينة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية وحديقة حيوان إدنبرة في المملكة المتحدة.

كما يحب بيير أيضا مشاهدة "Pingu" وهو عرض رسوم متحركة يتمحور حول عائلة من طيور البطريق.

المصدر: NDTV