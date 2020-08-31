الجراحون الروس يحررون امرأة من أفعى تسللت إلى جسمها

تحول النوم بالنهار إلى مأساة مؤلمة بالنسبة إلى امرأة داغستانية في شمال القوقاز الروسي، حيث قررت أن تأخذ قيلولة في الطبيعة تحت شجرة.

وأفادت القناة التلفزيونية الروسية الخامسة بأن سكان قرية، لافاشي في جمهورية داغستان الروسية اكتشفوا المرأة في حالة غيبوبة بعد أن تسللت أفعى كبيرة إلى جسمها عبر فمها.

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وتم نقل المرأة إلى مستوصف القرية من حيث نقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى مدينة قريبة منها. أجرى أطباء المستشفى عملية جراحية بالتخدير أسفرت عن استخراج ثعبان من جسمها فاجأ بمظهره المخيف الجراحين والممرضات، إذ أن طوله زاد عن متر واحد.

وكانت صحيفة "كومسومولسكايا برفدا" قد أفادت في وقت سابق بأن رجال الطوارئ اكتشفوا أفعى كبيرة في إحدى الشقق بجنوب غرب موسكو توغلت إلى هناك عبر أنابيب التهوية وصارت تهدد أصحاب الشقة ورجال الطوارئ الذي وصلوا لاصطيادها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا