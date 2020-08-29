عرض زواج مذهل برعاية الشرطة الأمريكية! (فيديو)

أوقف ضباط الشرطة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية حركة المرور لمساعدة شاب على القيام بعرض زواج مذهل لحبيبته.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "سكاي نيوز" الأمريكية الشرطة وهي توقف سيارة شاب وسط الطريق، ليترجل منها صحبة حبيبته، ثم يقوم فجأة بالجثو على ركبته وتقديم خاتم زواج لها، وسط دهشتها وعلى مرآى من عناصر الشرطة.

Police officers in New Jersey staged a traffic stop with a difference when they helped a man propose to his girlfriend 💍



Read today's top stories here: https://t.co/4ozTbgvoxlpic.twitter.com/7aa6Uv3keG — SkyNews (@SkyNews) August 29, 2020

المصدر: SkyNews