حديقة الحيوان في وارسو تلقح فيلتها بالقنب الطبي

أعلن موظفو حديقة الحيوان في وارسو أنهم شرعوا في تطعيم فيلتهم بالقنب الطبي.

وذلك في إطار المشروع الابتكاري الجديد الذي يهدف إلى التخفيض من مستوى الكآبة لديها.

وقالت الطبيبة البيطرية في حديقة الحيوان والمشرفة على المشروع، أغنيشكا تشويكوفسكا، إن القنب الطبي يستخدم في العالم أجمع لعلاج الكلاب والفيلة والأحصنة. إلا أن تلك المبادرة التي تهدف إلى الحد من مستوى الكآبة تعد فريدة من نوعها بالنسبة إلى الفيلة.

وأوضحت أن 3 فيلة إفريقية حقنت بجرعة سائلة عالية الكثافة من قنب CBD المهدئ عبر خراطيمها. وتحتوي حقنة واحدة 12 قطرة من زيت CBD.

وقالت إن هذا النوع من القنب لا يسبب هلعا و لا نشوة ولا أعراضا جانبية ضارة في الكلى والكبد. ومضت قائلة: "إن التجربة هي محاولة لإيجاد علاج فعال من أجل مكافحة الكآبة. ويحقق هذا المشروع بعد أن واجه القطيع موت فيل كبير قائد.

وأشارت، تشويكوفسكا، إلى أن المشروع بحاجة إلى ما لا يقل عن عامين للتأكد من فاعليته. وفي حال نجاحه ستشمل التجربة الأحصنة وغيرها من الحيوانات في حديقة الحيوان.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا