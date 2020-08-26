صورة لجيجي حديد تحصد نحو 4 ملايين إعجاب خلال ساعة

حصدت صورة نشرتها عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، اليوم الأربعاء، نحو 4 ملايين إعجاب في غضون ساعة واحدة فقط.

وشاركت حديد متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور لها تكشف أنها حامل، باللونين الأسود والأبيض من جلسة تصوير أشرف عليها المصوران الفوتوغرافيان، لويجي مورينو وإيانغو هينتسي، حيث تحمل عارضة الأزياء المشهورة فستانا أبيض.

وجمعت الصورة الأولى، التي تظهر حديد جاثية على ركبتيها، نحو 4 ملايين إعجاب خلال ساعة واحدة، إضافة إلى عشرات آلاف التهاني والتمنيات الطيبة.

وعلقت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 25 عاما، على الصورة بالقول: "ينمو ملاكا".

ونشرت صورة أخرى لها مرتدية فستانا من الشيفون الشفاف بدت فيه كزهرة أوركيدا، حيث كتبت: "أقدس هذا الوقت... أقدر كل حبكم وتمنياتكم الطبية، ولا أستطيع نسيان التقاط هذه الصور المميزة برفقة أصدقائي... شكرا لكم، وأحبكم".

وهذه المرة هي الأولى التي تنشر فيها حديد صورا لها في فترة الحمل، ونقل موقع "E! News" عن مصدر مقربة منها أنها وصديقها، الموسيقار وعارض الأزياء من أصول باكستانية، زين مالك، البالغ 27 عاما، متحمسان بالفعل بأنهما سيصبحان والدين قريبا جدا، وهو ما يتوقع أن يحدث في أوائل سبتمبر.

المصدر: وكالات