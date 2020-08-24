"إن كنت تريدين السكن أسكنتك في ضوء عيوني".. حقيقة بيع منزل الشاعر نزار قباني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سورية، صورة لإعلان بيع منازل في أحياء دمشق القديمة، بينها منزل الشاعر نزار قباني، وجرى تداولها على نطاق واسع أمس الأحد.

وأثارت الصورة جدلا واسعا، نظرا لرمزية المنزل في أنه كان ملكا لأحد أهم الشعراء السوريين.

سناك سوري

إلا أن محمد نظام ابن صاحب المنزل، قال في لقاء إذاعي مع "شام إف إم"، إن جده اشترى منزل الشاعر السوري، عام 1968، وهو مأهول حاليا وتسكنه عائلة نظام، مؤكدا أن بابه مفتوح لمن يرغب بزيارة المنزل، وأنهم لا يفكرون ببيعه أبدا، منوها بأن الإعلان المتداول والمنزل المعروض للبيع هو لعائلة قباني، لكن ليس منزل الشاعر نفسه الموجود في مئذنة الشحم بدمشق القديمة.

المصدر: وسائل إعلام سورية