 
مباشر

توقف حركة المرور عبر جسر برج لندن لأكثر من ساعة بسبب عطل

متفرقات

توقف حركة المرور عبر جسر برج لندن لأكثر من ساعة بسبب عطل
Reuters
عطل فني في جسر برج لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/okzo

تسبب عطل ميكانيكي في عمل جسر برج لندن الشهير، الذي يربط بين ضفتي نهر تايمز، في وقف حركة المارة والسيارات عبره لأكثر من ساعة، حسبما أفادت الشرطة اللندنية، السبت.

وفي الساعة الـ 19:00 بالتوقيت المحلي، أوردت الشرطة عبر صفحتها في "تويتر" أن "جسر البرج أغلق للمرور وحركة وسائل النقل بسبب عطل فني"، مضيفة أن الخبراء الميكانيكيين "يعملون جاهدين على معالجة العطل".

وأعيد فتح الجسر بعد فترة من الزمن لحركة المارة، فيما ظل مغلقا بعض الوقت أمام وسائل النقل.

وكشفت إدارة الجسر عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن "عمل الجسر واجه مشكلات فنية في النصف الثاني من اليوم، وظل عالقا في وضع رأسي خلال مدة معينة، وأعيد فتحه من جديد الآن".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا