توقف حركة المرور عبر جسر برج لندن لأكثر من ساعة بسبب عطل

تسبب عطل ميكانيكي في عمل جسر برج لندن الشهير، الذي يربط بين ضفتي نهر تايمز، في وقف حركة المارة والسيارات عبره لأكثر من ساعة، حسبما أفادت الشرطة اللندنية، السبت.

وفي الساعة الـ 19:00 بالتوقيت المحلي، أوردت الشرطة عبر صفحتها في "تويتر" أن "جسر البرج أغلق للمرور وحركة وسائل النقل بسبب عطل فني"، مضيفة أن الخبراء الميكانيكيين "يعملون جاهدين على معالجة العطل".

وأعيد فتح الجسر بعد فترة من الزمن لحركة المارة، فيما ظل مغلقا بعض الوقت أمام وسائل النقل.

وكشفت إدارة الجسر عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن "عمل الجسر واجه مشكلات فنية في النصف الثاني من اليوم، وظل عالقا في وضع رأسي خلال مدة معينة، وأعيد فتحه من جديد الآن".

المصدر: نوفوستي