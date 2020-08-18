ظهور جسم غامض يشبه صحنا طائرا فوق دير في شمال القوقاز

قام شهود العيان يوم 17 أغسطس بتصوير صحن طائر في السماء فوق دير القديس جاورجيوس بمدينة يسينتوكي في شمال القوقاز الروسي.

وأعلن السكان المحليون بأنهم على قناعة أن الفيديو ليس مونتاجا بل مقطعا حقيقيا لأنهم رأوا أكثر من مرة جسما غامضا غريبا يظهر فوق المدينة يعجز الجميع عن التعرف عليه.

وقد نشر مستخدمو الإنترنت المحليون على "إنستغرام" فيديو واضح تماما أظهر جسما غريبا يطير بمسار غريب في سماء المدينة. إلا أن أحدا لم يستطع إدراك ماذا يحلق في أجواء يسينتوكي.

وأجمع شهود العيان مزحا على أنه سجادة طائرة لغرابة مسيره، إذ أنه يدور فوق المدينة كأن تيار الهواء يوجهه.

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واعترف السكان المحليون أنهم كانوا قد رصدوا في وقت سابق شيئا يشبه صحنا طائرا وظنوا أنه كيس بلاستيكي.

ثم طرحوا فرضية أخرى أفادت بأنه درون أرصاد جوية أو مروحية صغيرة من دون طيار. لكن تصرفه في الجو لا يشبه تصرف طائرة مسيرة.

أما الفرضية الثالثة فتقول إنه منطاد. لكن شكله كبير ليكون منطادا.

ورصد شهود العيان الجسم الجوي المجهول نفسه في مساء اليوم بضواحي مدينة يسينتوكي.

وأجمعوا أخيرا على أنه صحن طائر خفيف الوزن بشري الصنع يصعب التعرف عليه.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا