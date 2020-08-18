 
مباشر
عاجل
تعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية خلفا ليوسف بن علوي

ظهور جسم غامض يشبه صحنا طائرا فوق دير في شمال القوقاز

متفرقات

ظهور جسم غامض يشبه صحنا طائرا فوق دير في شمال القوقاز
Youtube.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojrl

قام شهود العيان يوم 17 أغسطس بتصوير صحن طائر في السماء فوق دير القديس جاورجيوس بمدينة يسينتوكي في شمال القوقاز الروسي.

 وأعلن السكان المحليون بأنهم على قناعة أن الفيديو ليس مونتاجا بل مقطعا حقيقيا لأنهم رأوا أكثر من مرة جسما غامضا غريبا يظهر فوق المدينة يعجز الجميع عن التعرف عليه.

وقد نشر مستخدمو الإنترنت المحليون على "إنستغرام" فيديو واضح تماما أظهر جسما غريبا يطير بمسار غريب في سماء المدينة. إلا أن أحدا لم يستطع إدراك ماذا يحلق في أجواء يسينتوكي.

وأجمع شهود العيان مزحا على أنه سجادة طائرة لغرابة مسيره، إذ أنه يدور فوق المدينة كأن تيار الهواء يوجهه.

إقرأ المزيد
إيلون ماسك في تصريح مدو حول الأهرامات المصرية
إيلون ماسك في تصريح مدو حول الأهرامات المصرية

واعترف السكان المحليون أنهم كانوا قد رصدوا في وقت سابق  شيئا يشبه صحنا طائرا وظنوا أنه كيس بلاستيكي.

ثم طرحوا فرضية أخرى أفادت بأنه درون أرصاد جوية أو مروحية صغيرة من دون طيار. لكن تصرفه في الجو لا يشبه تصرف طائرة مسيرة.

أما الفرضية الثالثة فتقول إنه منطاد. لكن شكله كبير ليكون منطادا.

ورصد شهود العيان الجسم الجوي المجهول نفسه في مساء اليوم بضواحي مدينة يسينتوكي.

وأجمعوا أخيرا على أنه صحن طائر خفيف الوزن بشري الصنع يصعب التعرف عليه.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا