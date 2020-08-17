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شاهد فيديو يحبس الأنفاس.. سعودي يقفز على ظهر حوت في البحر الأحمر ويسبح ممطيا ظهره!

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر فيه أحد المواطنين السعوديين وهو يقفز على ظهر سمكة القرش الحوتي أو قرش البهلوان بشجاعة مثيرة للإعجاب داخل البحر.

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ويظهر في المقطع، أن أحد المواطنين السعوديين يدعي أبوديع كان برفقة بعض أصدقائه خلال تواجده على متن قارب، وكانت هناك بعض الحيتان تسبح بجوار القارب فقفز على أحدها وسبح في عرض البحر وهو ممتطيا ظهر الحوت.

وتعد سمكة القرش الحوتى أو قرش البهلوان من الأسماك الضخمة المهددة بالانقراض، وهي نادرة الظهور في البحر الأحمر.

وتمثل تلك الأسماك البطيئة عامل جذب سياحي كبير عندما تظهر في بعض المناطق البحرية.

ويتميز هذا الحوت بضخامة جسمه الذي يصل طوله إلى نحو 19 مترا، إضافة إلى بطء حركته خلال السباحة في الماء.

المصدر: RT

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