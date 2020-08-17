شاهد فيديو يحبس الأنفاس.. سعودي يقفز على ظهر حوت في البحر الأحمر ويسبح ممطيا ظهره!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر فيه أحد المواطنين السعوديين وهو يقفز على ظهر سمكة القرش الحوتي أو قرش البهلوان بشجاعة مثيرة للإعجاب داخل البحر.

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ويظهر في المقطع، أن أحد المواطنين السعوديين يدعي أبوديع كان برفقة بعض أصدقائه خلال تواجده على متن قارب، وكانت هناك بعض الحيتان تسبح بجوار القارب فقفز على أحدها وسبح في عرض البحر وهو ممتطيا ظهر الحوت.

شاهد عدد من شباب #ينبع

زاكي الصبحي

بادر الكبيدي

ياسر الرفاعي



يسبحون مع حوت او قرش #البهلوان

الذي يعتمد في غذائه على العوالق البحرية



سالم السناني - ينبع



. pic.twitter.com/T5DVlShfIh — صـ حـ يـ فـ ـة ا لـ مـ د يـ نـ ـة (@Almadinanews) August 16, 2020

وتعد سمكة القرش الحوتى أو قرش البهلوان من الأسماك الضخمة المهددة بالانقراض، وهي نادرة الظهور في البحر الأحمر.

وتمثل تلك الأسماك البطيئة عامل جذب سياحي كبير عندما تظهر في بعض المناطق البحرية.

ويتميز هذا الحوت بضخامة جسمه الذي يصل طوله إلى نحو 19 مترا، إضافة إلى بطء حركته خلال السباحة في الماء.

المصدر: RT