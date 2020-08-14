مصير الكلاب المدربة في وزارة الطوارئ الروسية بعد إحالتها على التقاعد

حددت وزارة الطوارئ الروسية مصير الكلاب المدربة العاملة في وحداتها بعد الاستغناء عنها.

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وتقول وثيقة للوزارة إن الكلاب تخدم في العادة "من ثلاث إلى خمس سنوات بدءا من تاريخ استلامها من قبل طواقم الكلاب المدربة التابعة لأقسام ووحدات وزارة حالات الطوارئ للعمل وفق الهدف المحدد".

ويتم بعد ذلك تحديد إن الكلب غير صالح للعمل من قبل لجان خاصة، وكيف يمكن تسليم مثل هذه الكلاب للراغبين من دون مقابل، وفق معلومات منشورة في موقع الوزارة الإلكتروني.

وعلم في وقت سابق أن نقاشا نشطا يدور مع منظمات عامة بهدف إنشاء مأوى في روسيا لقدامى كلاب الخدمة في وزارة الطوارئ، فيما أعدت دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية في يناير الماضي، قواعد إعاشة واستخدام كلاب الخدمة، ونصت على أن مثل هذه الكلاب لا يمكنها العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم، وفي المحصلة يمكن أن تبقى في الخدمة من ثلاث إلى خمس سنوات.

المصدر: نوفوستي