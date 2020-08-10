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ملياردير أمريكي مشهور يرتدي "كلسون" زوجته كقناع كورونا.. والشرطة توقفه

متفرقات

ملياردير أمريكي مشهور يرتدي
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أوقفت الشرطة الأمريكية الملياردير ومنشئ برنامج McAfee "مضاد فيروسات" الكمبيوتر جون مككافي اليوم لارتدائه قناعا غير مناسب.

وقال حساب الملياردير مككافي على صفحته في تويتر إن الشرطة أوقفته ليس للبس القناع بل لرفضه استبداله بقناع طبي معتمد من قبل السلطات.

زوجته قالت إن جون ارتدى قناعا غاية في الدقة والروعة وعالي الحماية ولكنها لم تذكر أن القناع لم يكن سوى سروالها الداخلي "السترينغ الأسود".

المصدر: صفحة John McAfee على تويتر

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