ملياردير أمريكي مشهور يرتدي "كلسون" زوجته كقناع كورونا.. والشرطة توقفه

أوقفت الشرطة الأمريكية الملياردير ومنشئ برنامج McAfee "مضاد فيروسات" الكمبيوتر جون مككافي اليوم لارتدائه قناعا غير مناسب.

His thong mask:



It doesn't recycle his exhaled carbon dioxide, like over the ear masks.

(Breathing impaired people are exempt from wearing masks because masks impair respiration).



Masks stop bacteria. Not viruses people!



He was arrested for what he believes.

Thank you my love. pic.twitter.com/Vm7ZjyR6bz — John McAfee (@officialmcafee) August 10, 2020

وقال حساب الملياردير مككافي على صفحته في تويتر إن الشرطة أوقفته ليس للبس القناع بل لرفضه استبداله بقناع طبي معتمد من قبل السلطات.

زوجته قالت إن جون ارتدى قناعا غاية في الدقة والروعة وعالي الحماية ولكنها لم تذكر أن القناع لم يكن سوى سروالها الداخلي "السترينغ الأسود".

المصدر: صفحة John McAfee على تويتر