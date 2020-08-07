قط الخارجية البريطانية يعلن تقاعده عن العمل (صورة + فيديو)

بعد 4 أعوام ونصف العام قضاها في مقر وزارة الخارجية البريطانية يمارس مهامه باصطياد الفئران، "أعلن قط الوزارة الشهير بالمرستون تقاعده عن العمل ومغادرة مقره إلى الريف حيث سيعيش هناك".

وذكر بالمرستون ذو اللونين الأبيض والأسود، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر" والذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص، "أنه يريد قضاء المزيد من الوقت في الاسترخاء بعيدا عن الأضواء".

وكتب إلى سايمون مكدونالد، كبير موظفي وزارة الخارجية "استمتعت بتسلق الأشجار والتنزه في الحقول حول منزلي الجديد في الريف.. سأفتقد سماع خطوات أقدام سفير ما والجري إلى مخبأي لمشاهدة من يكون".

وعلى الرغم من تقاعد بالمرستون فإنه لن يحدث تغيير كبير في فريق القطط المسؤول عن مطاردة الفئران في الحكومة البريطانية إذ سيظل لاري، قط مقر الحكومة الرئيسي في داونينغ ستريت وغلادستون الموجود في وزارة المالية يمارسان عملهما كالمعتاد.

قط🐱وزارة الخارجية بالمرستون، الذي شغل منصب "كبير صائدي الفئران🐭" يعلن "تقاعده" بنهاية الشهر بعد 4+ سنوات من العمل بالوزارة. أعجبه العمل من🏡في الريف بسبب #كوفيد_19، فقرر عدم العودة إلى المدينة.



هذه📜إعلان تقاعده نشرها على حسابه على #تويتر@DiploMoghttps://t.co/Ruz1j4dZzBpic.twitter.com/9Vsv5Tyu0n — 🇬🇧وزارة الخارجية البريطانية (@FCOArabic) August 7, 2020

المصدر: رويترز