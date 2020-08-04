نعي أمريكي توفي بسبب "كوفيد-19" يتضمن تحذيرا مشؤوما يشعل الإنترنت!

أفادت تقارير بأن نعي رجل من ولاية تكساس، توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، تضمّن تحذيرا ينذر بالسوء: "عسى أن تجد الكارما جميعكم".

وشورك تأبين ديفيد نيغي، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ نشره في صحيفة "Jefferson Jimplecute" في 30 يوليو.

وجاء في النعي: "فعل ديفيد كل ما كان من المفترض أن يفعله، لكنك لم تفعل. عار عليك وعسى أن تجدكم الكارما جميعا!".

The last three paragraphs pic.twitter.com/gkS99aItq9 — Deborah Johnson (@deborah91473) August 2, 2020

ويلقي النعي أيضا اللوم لوفاة نيغي، البالغ من العمر 79 عاما، على السياسيين، بما في ذلك حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت.

Obituary of Texas man who died of COVID-19 includes ominous warning https://t.co/0K2rvizbEkpic.twitter.com/LYKR5y5Dvu — New York Post (@nypost) August 4, 2020

ويقول: "يعتقد أفراد العائلة أن وفاة ديفيد كانت لا داعي لها. إنهم يضعون اللوم لموته ومقتل جميع الأبرياء الآخرين، على أبوت وجميع السياسيين الآخرين الذين لم يأخذوا هذا الوباء على محمل الجد، وكانوا أكثر اهتماما بشعبيتهم وأصواتهم من حياة الآخرين".

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كما وُضع اللوم أيضا على عاتق "الكثير من الجهلة، الذين يركزون على الذات والأنانية، ممن رفضوا اتباع نصيحة الأطباء، معتقدين أن "حقهم" في عدم ارتداء القناع كان أكثر أهمية من قتل الأبرياء".

وصيغت هذه الذكرى من قبل زوجة نيغي، ستايسي، التي قالت إنها كتبت ذلك لأنها "لا تريد لوفاته أن تُنسى".

وأخبرت موقع Snopes، الذي تحقق من الحقائق، أنها مسرورة لأن صورة النعي انتشرت، وحصلت على أكثر من 9000 إعجاب و3000 مشاركة على "تويتر".

وأبلغت الموقع: "يغضبني ذلك لدرجة أن الناس لا يأخذون الأمر على محمل الجد"، مشيرة إلى الفيروس الذي قتل 155 ألف أمريكي على الأقل.

وأضافت: "الأشخاص الذين يموتون هم كبار السن على وجه الخصوص - الكثير من الشباب يموتون أيضا - ولكن الأمر يشبه قولهم "من يهتم بكبار السن؟"، لقد كنت مع زوجي لمدة 20 عاما و فجأة رحل. يجب أن يعرف الناس كيف يشعر الآخرون".

ولا تعتبر ستايسي أن مسألة الوباء قضية سياسية، وقالت: "إنها الحياة والموت".

المصدر: نيويورك بوست