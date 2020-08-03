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دراسة: البشر قد ينقلون عدوى كورونا إلى القطط والكلاب

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دراسة: البشر قد ينقلون عدوى كورونا إلى القطط والكلاب
RT
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أكدت دراسة حديثة أن الإنسان من الممكن أن ينقل العدوى بفيروس كورونا المستجد للحيوانات المنزلية، مثل القطط والكلاب.

وأجرى باحثون إيطاليون الدراسة في شمال البلاد وخاصة في مقاطعة لومبارديا، حيث شملت 540 كلبا و277 قطة كانت تعيش في منازل مصابين بكورونا أو مناطق ذات كثافة عالية من حالات الإصابة.

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وتبين من خلال الدراسة أن 4.3% من الكلاب و9.3% من القطط كوّنت أجساما مضادة للفيروس.

وذكر رئيس معهد "فريدريش لوفر" الألماني لصحة الحيوان توماس ميتنلايتر، أن نتائج الدراسة ليست مفاجئة، وقال: "الدراسة تؤكد ما نعرفه بالفعل... نفترض أن الفيروس ينتقل عادة من البشر إلى الحيوانات".

وأضاف أن الدراسة تؤكد التقييم الحالي لمعهده بأن الكلاب أو القطط لا تلعب حتى الآن دورا في نشر فيروس كورونا المستجد، موضحا أن العامل المؤثر هو انتقال الفيروس من شخص لآخر.

المصدر: وكالات

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