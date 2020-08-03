حوت أحدب يهاجم امرأة في أستراليا ويصيبها بجروح خطيرة

ذكرت وسائل إعلام محلية في أستراليا يوم الاثنين، أن امرأة تعرضت لإصابات خطيرة بعد أن صدمها ذيل حوت أحدب خلال رحلة لمشاهدة الحيتان قبالة الساحل الغربي لأستراليا.

وجاء في التقارير الإعلامية أن الحادث وقع بينما كانت المصابة تسبح بالقرب من الحوت، حيث أصيبتت بكسر في الضلوع وتعرضت لنزيف داخلي وتم نقلها جوا إلى مستشفى في مدينة بيرث القريبة.

ونقلت إذاعة "إيه.بي.سي" الأسترالية عن متحدث باسم المستشفى قوله إن حالة المرأة خطيرة ولكنها مستقرة.

ويمكن أن يصل طول الحيتان الحدباء إلى 15 مترا وتعرف بأنها مسالمة، وذلك على الرغم من التعليمات التي يتم توجيهها للسباحين في أستراليا بشأن الاحتفاظ بمسافة 100 متر من تلك الحيتان إن أمكن.

المصدر: د ب أ