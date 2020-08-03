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تسريب بيانات شخصية لأصحاب السيارات في موسكو على الإنترنت

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تسريب بيانات شخصية لأصحاب السيارات في موسكو على الإنترنت
Sputnik Ekatrina Chesnokova
صورة أرشيفية
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ظهر على شبكة الإنترنت جزء كبير من قاعدة البيانات التي تتضمن بيانات شخصية لمالكي السيارات في موسكو.

وقالت صحيفة "كومرسانت" الروسية إن الهاكرز اقترحوا على من يهمه الأمر بيع القاعدة الكاملة مقابل 1.5 مليون دولار.

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وأضافت أن ملفات Excel بالبيانات الشخصية ظهرت  في أحد المنتديات الإلكترونية. وتتضمن الملفات نحو مليون سطر. وفي كل سطر بيانات شخصية للسائقين من أهالي موسكو، بما في ذلك أسماؤهم وكنياتهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم، فضلا عن أرقام السيارات وتاريخ تسجيلها في إدارة شرطة المرور وماركات السيارات وموديلاتها  وعام إنتاجها وجوازات السيارات التقنية وشفرات  VIN  الخاصة بها.

المصدر: كومسمولسكايا برافدا

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