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اصطياد تونة زرقاء عملاقة بالقرب من جزر كوريل الجنوبية الروسية

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اصطياد تونة زرقاء عملاقة بالقرب من جزر كوريل الجنوبية الروسية
فلاد مور ريب بورت
صورة ارشيفية
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تمكنت سفينة الصيد الروسية " خليج ناتالي" من اصطياد تونة زرقاء تزن 184 كيلوغراما في مياه جزر كوريل الجنوبية بالقرب من شاطئ اليابان.

ولم يشهد إلى الآن ميناء فلاديفوستوك البحري في أقصى شرق روسيا والذي أوصلت سفينة الصيد السمك إليه تونة زرقاء بهذا الوزن القياسي.

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وجاء في بيان أصدرته شركة الصيد الروسية "فلاد مور ريب بورت"، بصفتها صاحبة السفينة، أن التونة الزرقاء بوزن 184 كيلوغراما سلمت إلى ثلاجة تابعة لميناء شركة حيث يتم حفظها.

وقال كل من رأى السمكة إن اصطيادها يعد إنجازا كبيرا لكل الصيادين العاملين في الشركة.

يذكر أن التونة الزرقاء التي تعيش في مياه المحيط الهادئ تشغل المرتبة الثانية من حيث حجمها بعد التونة العادية. ويبلغ الطول الأقصى للتونة الزرقاء 3 أمتار ووزنها الأقصى 450 كيلوغراما.

وتعد التونة الزرقاء كبيرة الحجم وسمكة ذات قيمة بالغة وقد بيعت إحداها بوزن 222 كيلوغراما عام 2013 مقابل 1.8 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

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