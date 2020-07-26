 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية

رقصة مثيرة بـ"البيكيني" تضع نجمة مصرية في موقف محرج (فيديو)

متفرقات

رقصة مثيرة بـ
إيمان ودينا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oeai

تصدرت الممثلة المصرية، دينا الشربيني، قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد انتشار مقطع فيديو لفتاة شبيهة لها ترقص بملابس البحر "البيكيني".

وأثار الفيديو جدلا، خاصة أن كل من يشاهده يعتقد أن من ترقص على أغنية للمطرب حكيم، بأحد الشواطئ بالساحل الشمالي في مصر، هي دينا الشربيني، ليلاحظوا لاحقا أنها شابة أخرى.

واتضح لاحقا أنها ليست إلا عارضة الأزياء الهولندية، إيمان همام، وهي من أصل مصري ومغربي.

فقد ولدت العارضة في امستردام لأب مصري وأم مغربية عام 1996، واقتحمت عالم عرض الأزياء بقوة ونالت شهرة واسعة، ونشرت الفيديو عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت عليه قائلة: "أريد الذهاب إلى مصر".

وظن العديد من مشاهدي الفيديو أن هذه الفتاة هي دينا الشربيني للشبه الكبير بينهما، ولطالما تصدر اسم الممثلة المصرية الصاعدة وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ارتباطها بالمطرب عمرو دياب.

يذكر أن الشربيني منشغلة بتصوير مشاهدها في فيلم "30 مارس"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي. ويشاركها البطولة الممثلون أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبري فواز.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا