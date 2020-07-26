رقصة مثيرة بـ"البيكيني" تضع نجمة مصرية في موقف محرج (فيديو)

تصدرت الممثلة المصرية، دينا الشربيني، قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد انتشار مقطع فيديو لفتاة شبيهة لها ترقص بملابس البحر "البيكيني".

وأثار الفيديو جدلا، خاصة أن كل من يشاهده يعتقد أن من ترقص على أغنية للمطرب حكيم، بأحد الشواطئ بالساحل الشمالي في مصر، هي دينا الشربيني، ليلاحظوا لاحقا أنها شابة أخرى.

واتضح لاحقا أنها ليست إلا عارضة الأزياء الهولندية، إيمان همام، وهي من أصل مصري ومغربي.

Need to go to egypt asapppp pic.twitter.com/iXCOx2LxfV — Imaan hammam (@ImaanHammam) July 25, 2020

فقد ولدت العارضة في امستردام لأب مصري وأم مغربية عام 1996، واقتحمت عالم عرض الأزياء بقوة ونالت شهرة واسعة، ونشرت الفيديو عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت عليه قائلة: "أريد الذهاب إلى مصر".

وظن العديد من مشاهدي الفيديو أن هذه الفتاة هي دينا الشربيني للشبه الكبير بينهما، ولطالما تصدر اسم الممثلة المصرية الصاعدة وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ارتباطها بالمطرب عمرو دياب.

يذكر أن الشربيني منشغلة بتصوير مشاهدها في فيلم "30 مارس"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي. ويشاركها البطولة الممثلون أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبري فواز.

دينا الشربينى الاصلية والباقى تقليد pic.twitter.com/j6N0ivV8OH — abu fesal 🇦🇪 (@abufesa49886279) July 25, 2020

المصدر: وكالات