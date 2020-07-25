روان بن حسين تهدد "مؤلفي الإشاعات" باللجوء للنيابة العامة في الكويت

توعدت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، باللجوء للنيابة العامة في الكويت ضد كل من ينشر الشكوك والشائعات حولها وإلصاق التهم بها دون دلائل مثبتة.

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وعلقت روان عبر موقعها في تويتر: هنالك الكثير ممن يكذبون، يألفون، ينشرون الإشاعات، ينهشون بأعراض غيرهم، والأحمق يصدّق ويتابع ويعيد النشر".

وهددت روان بأن الذي يدعي ذلك عليه تقديم أي دليل يدل على صحة ادعاءاته، وإلا فإنها "ستلجأ إلى النيابة العامة في الكويت".

يتبلّون على غيرهم، يكذبون، يألفون، ينشرون الإشاعات، ينهشون بأعراض غيرهم والأحمق يصدّق ويتابع ويعيد النشر ... وأتحدّى "المتسلّق" بتقديم مايدل على صحة "ادعاءاته"

الوعد لدى النيابه العامة في الكويت. — روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) July 24, 2020

وكان المحامي الكويتي، فهد الحداد، قد نشر معلومات حول قضية الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، وزوجها رجل الأعمال الليبي، ذكر فيها أن انفصالهما هو بمثابة "تمثيلية تبييض أموال".

وقال المحامي الحداد في لقاء مع الصحفي أبو طلال الحمراني، إن "زوجها الليبي سرق أمواله من نظام القذافي، وهذا الشخص متورط مع النظام وحول المبالغ مباشرة إلى لندن، وطلب منها بأن تغسل هذه المبالغ عن طريق الإعلانات"، مضيفا: "صار فيه إخلال في هذا الاتفاق فصار الانفصال".

يذكر أن الفاشينيستا روان بن حسين، أثارت جدلا مؤخرا حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي، يوسف المقريفي، وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل حول سبب الانفصال.

فقد كشفت بن حسين في حسابها على موقع "إنستغرام" أن زوجها ووالد ابنتها الوحيدة تسبب في إصابتها بفيروس الورم الحليمي HPV16 الجنسي، بسبب معاشرته لعاهرات، ما سيجعلها "إنسانة ناقصة" لما يسببه هذا الفيروس من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم والمهبل لدى النساء، وهو المسبب لـ 70% من سرطانات عنق الرحم.

وبدأت روان رسالتها حينها عبر خاصية Story قائلة: "بما أن الجميع صار ينشر قصص المتحرشين، أنا حبيت أنشر قصتي".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي