بيان تحذيري من نقابة المهن التمثيلية المصرية

أعربت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن بالغ تقديرها للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أحد رموز فن التمثيل العربي.

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وقالت النقابة في بيان لها موقع باسم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنها لن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح.

وحذرت كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة، وشددت على أنها لن تسمح أبدا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.

وأشارت النقابة إلى "تضامنها الكامل مع الفنان الكبير، موضحة أنه تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها".

وأكدت على إبداعه في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل، سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التلفزيون، بما يجعلة قيمة فنيه كبيرة تعلمنا وما زلنا نتعلم منها قيم الإبداع الراقي.

المصدر: نقابة المهن التمثيلية