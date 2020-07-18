مصر الأكثر استخداما لـ"إيموجي" الضحك و"آبل" تحتفل باليوم العالمي للرموز التعبيرية - فيديو

كشفت إدارة "فيسبوك"، أن المصريين أكثر شعب يستخدم "إيموجي" الضحك في الشرق الأوسط، وأن أهله معروفون بحبهم للضحك والسخرية حتى في أحلك وأصعب المواقف.

وأشارت وسائل إعلام مصرية، إلى أن "تلك الإحصائية، إن دلت على شيء، فإنها تشير إلى أن عالم التكنولوجيا لم ينه عادة السخرية والضحك من المصريين في أصعب الأوقات مثلما حدث على مر التاريخ".

من جهتها، أوضحت شركة "آبل" الأمريكية، أنها ستقوم بطرح رموز تعبيرية جديدة قبل نهاية العام الجاري، لتصبح متاحة على تحديث "iOS 14"، و"macOS Big Sur".

وأعلنت الشركة، عن إصدار هذه الرموز الجديدة أو ما يعرف بـ"الإيموجي"، بمناسبة اليوم العالمي للرموز التعبيرية، والذي صادف يوم الجمعة 17 يوليو.

وسيكون من بين الرموز الجديدة التي ستصدرها الشركة رمز "الماتريوشكا" الروسية، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

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كما أن عددا من الرموز الأخرى، ستكون موجودة جميعها في تحديث "Unicode 13"، والذي يتضمن بالفعل 62 رمزا تعبيريا جديدا و55 ابتسامة بألوان البشرة المختلفة.

المصدر: "وكالات"