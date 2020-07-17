الممثلة المصرية هالة صدقي تعلق على حال ممثل أمريكي شهير تعرض للخيانة

علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على حال الممثل العالمي الشهير ويل سميث بعد اعتراف زوجته الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث بخيانتها له مع مغني الراب أوغست ألسينا.

وكتبت هالة صدقي على حسابها بـ"فيسبوك": "الخيانة وجع ما بعده وجع".

ودعت في منشورها إلى عدم الأخذ والحكم على الشخص من خلال ما يحيط نفسه به من شهرة ومال وحب الناس والنجاح "لكن وجعه محدش حاسس به، ولا هو بيحب يظهره نهائي لكل اللي حواليه".

ولفتت الممثلة إلى أن الفنان دائما بيحاول يظهر أنه سعيد مهما كانت آلامه.

وكانت زوجة بيل سميث قد اعترفت خلال حلقة من برنامج "حديث المائدة الحمراء"، بأنها كانت على علاقة مع مغني الراب أوغست ألسينا خلال فترة انفصالهما قبل 4 سنوات من الآن.

وأضافت أنه "لم يخطر في بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، وأكدت أن علاقتها مع أوغست انتهت، وأنها لم تتحدث إليه منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تصالحت مع ويل سميث ووصلا الآن إلى الحب غير المشروط".

المصدر: RT