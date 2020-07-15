دون عناق وقبلات.. أول عرض أزياء في زمن جائحة كورونا (صور + فيديو)

لا عناق ولا حتى إرسال قبلات في الهواء، مع الحفاظ على مسافة كافية للتباعد الاجتماعي للجالسين في الصف الأول، والكمامات هي بطل العرض.

على هذا الشكل كان أول عرض أزياء بارز تقيمه دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "دولتشي آند غابانا" يوم الأربعاء في عهد فرض فيه تفشي "كوفيد-19" قواعد جديدة على الجميع.

وأقيم العرض في إطار أسبوع الموضة لملابس الرجال في ميلانو بينما أقيمت باقي العروض رقميا، وحضر عرض الأزياء المقام في الهواء الطلق عدد من الضيوف الذين وضعوا الكمامات بينما قطع العارضون الممشى ثم وقفوا في حديقة وتفصلهم مسافة متر على الأقل.

واستضاف الحرم الجامعي لمؤسسة هيومانيتاس البحثية العرض، وهي مؤسسة تحاول تطوير لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد وهو مشروع تساهم "دولتشي آند غابانا" في تمويله.

وقال المصممان دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا، إن الأمر استغرق منهما وقتا طويلا لاتخاذ قرار بشأن إمكانية تنظيم العرض من الأساس، لكنهما أرادا أن يرسلا رسالة تفاؤل مفادها أن إيطاليا، أحد أكثر الدول التي شهدت إصابات ووفيات بالمرض، عادت للعمل من جديد.

واستوحى عرض أزياء الرجال لربيع وصيف 2021 لـ"دولتشي آند غابانا" في روتسانو جنوبي ميلانو، ألوانه وتصاميمه من ساحل أمالفي وزرقة البحر التي ظهرت درجاتها في التصاميم التي قدمتها الدار.

شوفو شو كان فيها تشتري من dolce and gabbana وشوفو هي شو اشترت pic.twitter.com/dgVmXu2n5F — Jomana Fouladgar (@FouladgarJomana) July 15, 2020

#DGParcoDeiPrincipi Spring-Summer 2021 Men’s Fashion Show

With For Funding by @intesasanpaolo, in compliance with Italian health regulations, the event and proceeds from online sales support Scientific Research.

Donate now on https://t.co/0PRwiXbw2mpic.twitter.com/Lxb7wnxjqa — Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) July 15, 2020

#DGParcoDeiPrincipi Spring-Summer 2021 Men’s Fashion Show

With For Funding by @intesasanpaolo, in compliance with Italian health regulations, the event and proceeds from online sales support Scientific Research.

Donate now on https://t.co/0PRwiXbw2mpic.twitter.com/NpaPrgrM2a — Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) July 15, 2020

DolceGabbana una de las dos pasarelas presentadas de manera presencial -con todas las medidas de protección - durante la #MilanoDigitalFashionWeek#menswear#ss2021#dolceandgabbanapic.twitter.com/YaUArD4Q5r — Tony Daza (@tonydaza) July 15, 2020

المصدر: رويترز