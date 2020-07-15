مذيعة أوكرانية تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة (فيديو)

تعرضت المذيعة الأوكرانية، ماريتشكا بادالكو، لموقف شديد الإحراج أثناء قراءتها لنشرة الأخبار على قناة التلفزيون الأوكرانية "1+1".

ونشر المستخدمون على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو تظهر فيه المذيعة الأوكرانية، وقد سقط أحد أسنانها الأمامية.

وتعليقا على الموقف المحرج، قالت إحدى المستخدمات، إنها كانت لتنفجر بالبكاء لو حدث معها موقف كهذا. إلا أن المذيعة تماسكت، وأكملت قراءة النشرة.

المصدر: إنستغرام