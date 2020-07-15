 
مباشر
عاجل
وزير المياه الإثيوبي ينفي شروع بلاده في ملء خزان سد النهضة

مذيعة أوكرانية تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة (فيديو)

متفرقات

مذيعة أوكرانية تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة (فيديو)
Globallookpress Omer Messinger/ZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/obgt

تعرضت المذيعة الأوكرانية، ماريتشكا بادالكو، لموقف شديد الإحراج أثناء قراءتها لنشرة الأخبار على قناة التلفزيون الأوكرانية "1+1".

ونشر المستخدمون على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو تظهر فيه المذيعة الأوكرانية، وقد سقط أحد أسنانها الأمامية.

وتعليقا على الموقف المحرج، قالت إحدى المستخدمات، إنها كانت لتنفجر بالبكاء لو حدث معها موقف كهذا. إلا أن المذيعة تماسكت، وأكملت قراءة النشرة.

المصدر: إنستغرام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا