رانيا يوسف تثير الجدل بعد نشرها صور المتحرشين بها (صور)

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا لبعض الشباب الذين قالت إنهم تحرشوا بها.

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وعلقت رانيا أمس الخميس على الصور قائلة: "تم الاكتفاء بنشر الصور فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه علي ألفاظ خادشة".

وقررت الفنانة المصرية التراجع عن طريقتها في فضح المتحرشين، بعد تعرضها لانتقادات كثيرة بسبب نشرها رسائلهم التي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وهو ما عرضها لهجوم شديد.

وفي صفحتها الشخصية عبر تطبيق "إنستغرام"، اكتفت بنشر صور المتحرشين بها بشكل مستمر، من خلال خاصية "ستوري"، وعلقت عليها: "متحرش، افضحي متحرش ومتخافيش، تم الاكتفاء بنشر صور فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة، لما تحتوي على ألفاظ خادشة، وسيتم تقديم بلاغ بها".

يذكر أن رانيا يوسف كشفت مؤخرا عن تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حالة التعرض لذلك.

المصدر: وكالات