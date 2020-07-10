بعد حذف "إنستغرام" صورة جواز سفر والدها.. "فيسبوك" تعتذر لبيلا حديد

اعتذرت شركة "فيسبوك" لعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد فلسطينية الأصل، بعد شكوى تقدمت بها إثر حذف القائمين على تطبيق "إنستغرام" صورة جواز سفر والدها، التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة.

وأثار ذلك جدلا وضجة كبيرين، حيث شاركت بيلا البالغة من العمر 23 عاما نهاية الأسبوع الماضي صورة لجواز سفر أمريكي قديم خاص بوالدها الملياردير محمد حديد، حيث مكان الإقامة المدون في الجواز، فلسطين.

ودهشت عارضة الأزياء العالمية واسمها الكامل إيزابيلا خير حديد بحذف "إنستغرام" حيث يتابعها 31 مليون مستخدم للصورة، مبررا ذلك بأنها "تخرق قواعد استخدام الموقع".

بيلا حديد نزلت صورة جواز ابوها وفيه مكان ميلاده فلسطين، ابوها فعلا مولود في فلسطين سنة ٤٨ قبل تاسيس الاحتلال! انستقرام حذف البوست وصنفه على انه تنمر 😀من متى مكان ميلاد شخص يعتبر تنمر؟ والله هذا التنمر والتخلف بحد ذاته إلغاء دوله وكأنها سراب! لمن تنولد اجيال ماتعرف فلسطين pic.twitter.com/1spng6BX2P — ⚖️ محظوظة (@CluelessSaudi) July 7, 2020

وسألت بيلا "إنستغرام": "في أي جزء بالضبط من كوني فخورة بوالدي ومسقط رأسه فلسطين تعدونه تنمرا، أو مضايقة، أو تعريا جنسيا؟".

وقالت إنها فخورة لكونها فلسطينية، وأنه "ينبغي على الجميع نشر صور لأماكن ولادة آبائهم وأمهاتهم".

وأعادت نشر الصورة على "إنستغرام" مصحوبة بتعليق: "محل ميلاد والدي. لا يمكنكم مسح التاريخ"، كما رد والدها بنشر ذات الصورة على حسابه.

من جهته، اعتذر متحدث باسم شركة "فيسبوك" التي تملك "إنستغرام"، وقال إن حذف المنشور هدفه حماية خصوصية مجتمعنا، ولا نسمح بنشر معلومات شخصية مثل أرقام جوازات السفر على إنستغرام. في مثل هذه الحالة، تم حجب رقم جواز السفر لذلك لا يجب إزالة هذا المحتوى. لقد استعدنا المحتوى واعتذرنا لبيلا على هذا الخطأ".

المصدر: وكالات