نقل عالم روسي معتقل في سريلانكا إلى المستشفى

نقل عالم الحشرات الروسي، ألكسندر إيغناتينكو، من السجن إلى المستشفى المحلي بعد اعتقاله بتهمة الجمع غير الشرعي للحشرات. وذلك بناء على قرار أصدرته محكمة سريلانكا.

أفاد بذلك نائب رئيس الفرع الروسي للجنة حماية حقوق الإنسان، إيفان ميلنيكوف، في حديث أدلى به لصحيفة "إر بي كا" الروسية.

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وقال:" نقل ألكسندر إلى مستشفى السجن حيث اتخذ الأطباء المحليون قرارا بإبقائه هناك لاشتداد مرض قرحة المعدة بعد تناول طعام السجن الذي تسبب له في ارتفاع درجة الحرارة ونزيف الدم في المعدة".

وأكد ألكسندر للصحيفة أنه كان يعاني في الأونة الأخيرة من الألم الدائم الناجم عن اشتداد قرحة المعدة. كما أكد أنه يتناول في الوقت الحاضر أدوية وصفها له أطباء السجن.

يذكر أن شرطة سريلانكا ألقت في فبراير الماضي القبض على عالم الحشرات الروسي وصديقيه في إحدى محميات سريلانكا.

جدير بالذكر أن عالم الحشرات الروسي، ألكسندر إيغناتينكو المولع بجمع النباتات والحشرات وصل مطلع العام الجاري من مدينة روستوف الروسية إلى سريلانكا المشهورة بجعلانها النادرة.

وأقام في فندق بالقرب من إحدى المحميات القومية، حيث عثر هناك على عدد كبير من الجعلان الميتة الملونة. وقرر الشاب جمع بعضها واعتزم تصويرها وتحميل صورها الفوتوغرافية على شبكة التواصل الاجتماعي VK، ما أدى إلى اعتقاله بتهمة الجمع غير الشرعي للأحياء النادرة.

المصدر: إر بي كا