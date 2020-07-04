فيديو صادم.. رجل يشوي قطة في الشارع أمام المارة

تداول مدونون ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لأحد الأشخاص يقوم بشواء قطة في أحد الشوارع الإيطالية أمام أعين المارة.

ويظهر الفيديو امرأة تصرخ في وجه رجل في محاولة استنكار فعلته أثناء مواصلته تحضير وجبته، فيما رد الرجل على المرأة مبررا ما يقوم به، بأنه ليس لديه نقودا لشراء الطعام.

وأثار المشهد الذي وقع في محطة قطار بكامبيليا ماريتيما، وهي مدينة ساحلية إيطالية، يوم الثلاثاء 30 يونيو غضب المارة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

ووصف رواد مواقع التواصل المشهد بالبشع والقاسي وتم اعتقال الرجل بعد تقديم شكوى عن سوء المعاملة والقسوة على الحيوانات.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية