"غناء" جسر البوابة الذهبية يخيف السكان ويسبب لهم اضطرابات نفسية

يعمل المسؤولون في سان فرانسيسكو على إيجاد طريقة لتهدئة "الغناء" القادم من جسر البوابة الذهبية الشهير الذي أصبح مزعجا لبعض السكان.

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وأفاد موقع SFGate.com يوم الأربعاء الماضي، 1 يوليو، أنه تم الإبلاغ عن الصوت الغريب القادم من الجسر لأول مرة في 5 يونيو. ويقال إن "النغمات الموسيقية" ناتجة عن الرياح الشمالية الغربية التي تصطدم بحواجز الرصيف على الجسر التي تم تثبيتها مؤخرا خلال عملية التعديل.

وذكرت صحيفة Marin Independent Journal، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بعض السكان في اجتماع يوم الجمعة قالوا إن الضجيج ينتج صوتا بدا وكأنه تعذيب وسبب لهم اضطرابات نفسية.

وقال إيوا باور- فوربوش، كبير المهندسين لطريق جسر البوابة الذهبية وقطاع الطرق السريعة والنقل، في الاجتماع، إن المهندسين لم يكونوا على علم بأن تعديل حواجز الرصيف لضمان سلامة الجسر وسلامة هيكله من الرياح العاتية، سينتج أصواتا كهذه.

Anthony J.:

“Engineers designed new sides for the sidewalk to help with wind resistance but didn’t take into account the EXTREME sound it creates when wind passes through it. The bridge sings crazy songs now it’s so trippy. It hurts the ears and unbearable it’s that loud.” pic.twitter.com/GWdVia1GNS — Mark Krueger (@markkrueg) June 6, 2020

وبحسب الصحيفة، فإن الاضطراب النفسي الذي سببه الصوت المزعج، دفع السكان المحليين للمطالبة بإيجاد حل جذري وسريع، ما دفع المهندسين لطلب المساعدة من عدد من المستشارين في حل المشكلة.

المصدر: نيويورك بوست