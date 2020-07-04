 
مباشر
عاجل
كورونا.. الجزائر تواصل تسجيل حصيلة الإصابات القياسية

"غناء" جسر البوابة الذهبية يخيف السكان ويسبب لهم اضطرابات نفسية

متفرقات

Gettyimages.ru Prab S
جسر البوابة الذهبية الشهير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8as

يعمل المسؤولون في سان فرانسيسكو على إيجاد طريقة لتهدئة "الغناء" القادم من جسر البوابة الذهبية الشهير الذي أصبح مزعجا لبعض السكان.

إقرأ المزيد
جسر البوابة الذهبية الشهير يبدأ في
جسر البوابة الذهبية الشهير يبدأ في "الغناء" ويثير حيرة السكان بعد إصلاحه

وأفاد موقع SFGate.com يوم الأربعاء الماضي، 1 يوليو، أنه تم الإبلاغ عن الصوت الغريب القادم من الجسر لأول مرة في 5 يونيو. ويقال إن "النغمات الموسيقية" ناتجة عن الرياح الشمالية الغربية التي تصطدم بحواجز الرصيف على الجسر التي تم تثبيتها مؤخرا خلال عملية التعديل.

وذكرت صحيفة Marin Independent Journal، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بعض السكان في اجتماع يوم الجمعة قالوا إن الضجيج ينتج صوتا بدا وكأنه تعذيب وسبب لهم اضطرابات نفسية.

وقال إيوا باور- فوربوش، كبير المهندسين لطريق جسر البوابة الذهبية وقطاع الطرق السريعة والنقل، في الاجتماع، إن المهندسين لم يكونوا على علم بأن تعديل حواجز الرصيف لضمان سلامة الجسر وسلامة هيكله من الرياح العاتية، سينتج أصواتا كهذه.

وبحسب الصحيفة، فإن الاضطراب النفسي الذي سببه الصوت المزعج، دفع السكان المحليين للمطالبة بإيجاد حل جذري وسريع، ما دفع المهندسين لطلب المساعدة من عدد من المستشارين في حل المشكلة.

المصدر: نيويورك بوست

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا