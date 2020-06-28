نجمة خليجية تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالقذافي (فيديو+ صور)

كشفت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، حليمة بولند، تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

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وأثارت بولند تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تطرقها للحديث عن علاقتها بالقذافي والطريقة التي كان يعاملها بها.

وقالت خلال حوارا مع قناة "بركة"، يوم الجمعة: "بعيدا عن السياسة، وعن أفكار تخريبية لملك من ملوك إفريقيا، وبعيدا عن الخيمة التي وضعت المؤامرة ضد دول الخليج، والحروب الأهلية والفوضى، فقد كان الرئيس معمر القذافي طيبا وحنونا".

وأوضحت الإعلامية الكويتية أن معمر القذافي "كان رائعا معي بكل معاني الكلمة، وكان طيبا وحنونا وكريما، وكان يناقشني حتى في فوازيري".

وأشارت إلى أن حارستي القذافي الشخصيتين، كانتا تخبرانها بأنه كان يتابع فوازيرها في رمضان، وهو ما جعله يكرمها كأفضل إعلامية عربية.

وتابعت بولاند: "اليوم عندما نجلس ونتكلم عن فن وإعلام وجمال بعيدا عن السياسة وقذارة السياسة إن صح التعبير، لأن ما حدث في قذارة، وهذه خيانة عظمى للوطن ويجب أن يحاكموا، لأن في أحزاب مرتزقة عنجد، يعني حكم الإعدام فيهم قليل بصراحة"

تجدر الإشارة إلى أن فوازير حليمة، هو برنامج متسابقات قدمته بولند على قناة "إم بي سي 1"، في شهر رمضان 2008، والجزء الثاني لها في رمضان 2009.

المصدر: RT