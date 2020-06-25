بسبب التباعد.. تجادلت مع الأم فانتقمت من طفلها بأبشع الطرق!

أدى جدال حول التباعد الاجتماعي (الجسدي)، الذي تفرضه الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، في إحدى مدن ولاية كاليفورنيا، لارتكاب امرأة فعلا مريعا بحق رضيعة.

إقرأ المزيد

وقالت شرطة سان خوسيه في الولاية الأمريكية، إن الحادث وقع في يوغورتلاند قبل أيام، بينما كانت المتهمة تقف أمام والدة الطفل، الذي كان في عربته.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أن التحقيق الأولي كشف أن المتهمة أبدت انزعاجها لأن الأم لم تكن تحتفظ بمسافة مناسبة بعيدة عنها، وفق قواعد التباعد الاجتماعي (الجسدي).

وعند احتدام الجدال بين السيدتين، أقدمت المتهمة على تصرف غريب، إذ نزعت كمامتها فجأة، ومالت مقتربة من الطفل، وسعلت متعمدة بقوة لمرتين أو ثلاث في وجهه.

ثم غادرت المكان مسرعة قبل التعرف أو القبض عليها، لكن كاميرات المراقبة رصدت فعلتها الشريرة.

ولم يتضح ما إذا كانت المرأة مصابة بفيروس كورونا، إلا أن القانون في ولايات أمريكية عدة يجرم فعلتها، خوفا من تفشي الفيروس.

المصدر: Business Insider