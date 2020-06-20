بالصور.. ممثلة سعودية تنجو من الموت بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات

نجت الممثلة السعودية، نوف الناصر، من الموت، بعد تعرضها لحادث مروري، قبل أيام في الرياض، نتج عنه كسر في ساعدها، تطلب ترميما دقيقا لتفادي البتر، واستغرقت العملية 16 ساعة متواصلة.

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ووصلت الفنانة الناصر إلى المستشفى بحالة صعبة، ولم تكن واعية تماما، لكن الأطباء أكدوا خضوعها لعملية جراحية طويلة لعلاج الكسر الذي تعرضت له فقط، نتيجة الحادث، فور الاطمئنان على حالة الدماغ، وبقية أعضاء الجسم.

وأوضح الطبيب المعالج للممثلة عضو الجمعية السعودية لجراحة العظام والمفاصل، الدكتور فؤاد زيدان، في بيان صحفي، أن الممثلة تعرضت لحادث سير مروع، وتم إسعافها ونقلها للمستشفى من قبل الهلال الأحمر السعودي.

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وأضاف: "بعد حضوري فورا ولدى معاينة المريضة، تبين أن إصابتها بالساعد الأيمن خطيرة، ونقلت إلى غرفة العمليات في الحال، وتم إجراء العملية الجراحية الإسعافية بأقصى سرعة لإعادة وصل اليد وترميمها فورا، حتى لا نضطر إلى بترها وخسارة المريضة يدها، وبالفعل باشرنا العمل بترميم ووصل الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم، ونجح ذلك، وبدأت التروية بشكل ممتاز، بعد ذلك تم ترميم وخياطة الأعصاب بدقة، ثم ترميم وخياطة جميع العضلات والأوتار، وأخيرا إصلاح الجلد وخياطة الجروح".

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وأشار إلى أن العملية استغرقت 16 ساعة متواصلة من الجهد والتركيز والدقة العالية، بدعم وتنسيق مع المدير الطبي رئيس قسم العظام بالمستشفى، مشيرا إلى أن المريضة منومة بالمستشفى، لإتمام العلاج.

المصدر:"الإمارات اليوم"