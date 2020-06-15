مصر.. إفادة صادمة لمودة الأدهم أمام القاضي بخصوص "المصريين"!

عقدت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، أولى جلساتها للنظرفي قضية فتيات "تيك توك"، حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، المتهمين بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء.

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واستمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لأقوال مودة حول اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية، وظهرت الشابة خلال جلسة المحكمة مرتدية زي السجن الأبيض وكمامة طبية، وصدمت القاضي بقولها له: "أنا معملتش حاجة لكل ده، ومصر كلها على التطبيقات دي ومبهدلين الدنيا".

وأجلت المحكمة النظر في قضية "فتيات تيك توك" لجلسة 29 يونيو الجاري.

وتواجه مودة وحنين 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهي: الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، الاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لهما، العضوية بمجموعة "واتساب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما.

المصدر: وكالات