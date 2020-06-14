مطعم سعودي يتبع إجراءات صحية صارمة مع عودة الزبائن

وقف النادل بمطعم "الكوفية" في العاصمة السعودية الرياض يمسح طاولة مطهرة حديثا في إطار اختبار للنظافة أمام مجموعة من الزبائن لإظهار الفرق قبل وبعد مسح الطاولة بالمطهر.

ويريد محمد خالد مدير هذا المطعم الشهير في وسط العاصمة، كسب ثقة الزبائن القلقين من تناول الطعام بالخارج في وقت تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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ويقول خالد: "في ظل جائحة كورونا صار من الصعب أن تقنع زبونا يخرج مع أولاده ويخرج من بيته ويذهب إلى مطعم".

وأضاف: "وهذا تحد كبير أمامنا حتى نستطيع إعادة الزبائن"، مشيرا إلى أن مطعم الكوفية اتبع عدة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ومطعم الكوفية متخصص في تقديم الأطعمة الفلسطينية، ويقول مديروه إنه كان يقدم خدماته لعدد من الزبائن يتراوح ما بين 1500 و2000 شخص يوميا قبل تفشي الجائحة في السعودية.

وبعد تخفيف قيود العزل العام المفروضة لاحتواء التفشي على العاصمة، طرح المطعم مجموعة من الإجراءات الصحية لجذب الزبائن وتشجيعهم على العودة لارتياد المطعم، فالعمال الذين يضعون الكمامات يقيسون درجة حرارة الزبائن لدى دخولهم ويعقمون الطاولة قبل السماح لهم بالجلوس.

كما استبدل المطعم قوائم الطعام الورقية بقوائم على الإنترنت يمكن للزبائن اختيار وجباتهم منها على هواتفهم المحمولة وأكواب العصير تغطى برقائق البلاستيك قبل تقديمها.

يشار إلى أن المملكة سجلت حتى الآن 127541 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و972 حالة وفاة.

المصدر: رويترز