نفوق نحو 400 خنزير بحريق اندلع في مزرعة بألمانيا

تسبب حريق اندلع في مزرعة لتربية الخنازير في مدينة ريتبرغ الألمانية في نفوق نحو 400 خنزير، اليوم الأحد.

وقالت الشرطة الألمانية إن الحريق اندلع لسبب لا يزال غير معروف، وعندما وصل رجال الإطفاء، انتشر اللهب في المزرعة، ورغم محاولاتهم السيطرة على النيران لم يتمكنوا من إنقاذ الحيوانات.

وامتد الحريق إلى مبنى سكني قريب من المزرعة، وتمكن سكانه من الخروج دون وقوع إصابات.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الضرر الناجم عن الحريق يُقدر بحوالي 800 ألف يورو.

المصدر: نوفوستي