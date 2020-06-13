ضجة بسبب لقطة في مسلسل ميا خليفة اعتبرها مغردون "مسيئة للإسلام"
تتواصل الضجة المثارة حول مسلسل "رامي" الذي شاركت فيه نجمة الأفلام الإباحية، ميا خليفة، إلى جانب مجموعة من الممثلين المصريين.
وتباينت ردود الأفعال بين المتابعين العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إطلالة خليفة في إحدى حلقات الموسم الثاني من "رامي"، الذي يؤدي فيه الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، دور البطولة.
ويلتقي رامي بميا خليفة، التي تظهر بشخصيتها الحقيقية في المسلسل، بعد أن يروي له "الشيخ خالد" قصة تغلبه على هوس مشاهدة أفلامها الإباحية، استنادا لمزاعم ما عرف بـ "فتوى إرضاع الكبير"، خلال أحد المشاهد.
بالمقابل تخبر ميا رامي بأن "الشيخ خالد" ساعدها في الإفلات من "داعش"، وأنها كانت محرومة من العودة إلى لبنان بسبب ملاحقتهم لها، وأبدت استغرابها من ذلك كما ورد في سياق المشهد، قائلة: "إحصائيا...الدول الإسلامية تستهلك الإباحية أكثر من أي دولة أخرى، الرجال الذين يهاجموني هم الأكثر ضغطا على فيديوهاتي".
وأثار هذا المشهد جدلا كبيرا في العالم العربي، حيث رأى البعض أن ظهور نجمة الأفلام الإباحية كان "مستفزا"، وبغرض "تشويه الإسلام"، وأكد البعض الآخر على أن كلامها كان "واقعيا".
وتدور أحداث مسلسل "رامي" حول شاب أمريكي مسلم، من أبوين مهاجرين، والتحديات التي يواجهها في استكشاف هويته، وتحديد نمط حياته بين عالمين مختلفين، "مجتمع مسلم يؤمن أن الحياة اختبار مستمر"، وجيل من الأصدقاء المعاصرين جدا يرون أنها "احتمالات لا نهاية لها".
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My hands are shaking typing this I’m so nervous and excited for the release of Ramy season 2, STREAMING NOW ON HULU!! I want to thank @ramy for this surreal opportunity, and for being so kind, and so understanding, and for giving me a voice on his show. I will never forget this, and I will always be grateful to you, not just for letting me loiter on set all day, but for making this show in the first place. I’m speechless and ugly crying.
مسلسل "رامي" الموسم ده نازل بكام حلقه بينافس وبقوة علي جائزة أعفن حلقة في العالم...والصراحه يستحق انه يكسبها. #ramypic.twitter.com/cdRuaeR91K— Muhammed Adel 🌩 (@1_Mandoo) June 7, 2020
"موضوع سخيف بس حسيت ان لازم اتكلم عنه، ديه مايا خليفة، واحدة عربية دخلت ال porn industry بغرض واحد بس وهي تشويه صورة المسلمين وإدراج شكل الحجاب في الأفلام الإباحية، اعتزلت، لحد هنا تمام؟ نكمل، وفي مشهد في مسلسل اسمه "رامي" طالعه تنتقد المسلمين والدول العربية انتقاد صريح".. يتبع pic.twitter.com/XtIGPgiz9p— مانو (@MostafaManno) June 11, 2020
مسلسل #رامي— أم الأيتام (@Noufeyyu) June 13, 2020
بس تشوفه لوحدك ... فيه مبالغة وتقليل من العرب وان همهم الوحيد إشباع رغباتهم وتصويرهم بالغباء غير انه في طرحه جدا جرئ ومبتذل في لقطاته اتوقع الجميع يتفق.
المصدر: وكالات