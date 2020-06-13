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ضجة بسبب لقطة في مسلسل ميا خليفة اعتبرها مغردون "مسيئة للإسلام"

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ضجة بسبب لقطة في مسلسل ميا خليفة اعتبرها مغردون
www.instagram.com/miakhalifa
رامي يوسف وميا خليفة
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تتواصل الضجة المثارة حول مسلسل "رامي" الذي شاركت فيه نجمة الأفلام الإباحية، ميا خليفة، إلى جانب مجموعة من الممثلين المصريين.

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مشهد ‏لنجمة إباحية في مسلسل شارك فيه مصريون يستفز العرب!

وتباينت ردود الأفعال بين المتابعين العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إطلالة خليفة في إحدى حلقات الموسم الثاني من "رامي"، الذي يؤدي فيه الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، دور البطولة.

ويلتقي رامي بميا خليفة، التي تظهر بشخصيتها الحقيقية في المسلسل، بعد أن يروي له "الشيخ خالد" قصة تغلبه على هوس مشاهدة أفلامها الإباحية، استنادا لمزاعم ما عرف بـ "فتوى إرضاع الكبير"، خلال أحد المشاهد.

بالمقابل تخبر ميا رامي بأن "الشيخ خالد" ساعدها في الإفلات من "داعش"، وأنها كانت محرومة من العودة إلى لبنان بسبب ملاحقتهم لها، وأبدت استغرابها من ذلك كما ورد في سياق المشهد، قائلة: "إحصائيا...الدول الإسلامية تستهلك الإباحية أكثر من أي دولة أخرى، الرجال الذين يهاجموني هم الأكثر ضغطا على فيديوهاتي".

وأثار هذا المشهد جدلا كبيرا في العالم العربي، حيث رأى البعض أن ظهور نجمة الأفلام الإباحية كان "مستفزا"، وبغرض "تشويه الإسلام"، وأكد البعض الآخر على أن كلامها كان "واقعيا".

وتدور أحداث مسلسل "رامي" حول شاب أمريكي مسلم، من أبوين مهاجرين، والتحديات التي يواجهها في استكشاف هويته، وتحديد نمط حياته بين عالمين مختلفين، "مجتمع مسلم يؤمن أن الحياة اختبار مستمر"، وجيل من الأصدقاء المعاصرين جدا يرون أنها "احتمالات لا نهاية لها".

المصدر: وكالات

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