إخماد الحرائق باستخدام المدافع في روسيا (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع على شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر إطفاء الحريق باستخدام مدفع من طراز "رابيرا" (إم تي – 12) في مقاطعة إركوتسك بسيبيريا.

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وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي إن إحدى الشركات الروسية المستخرجة للنفط طلبت من قيادة المنطقة العسكرية بأن تساعدها في إطفاء الحريق الذي شب في أحد آبار النفط التابعة لها واستمر لمدة أسبوع.

وتم نقل مدفع "رابيرا" بطائرة نقل عسكرية من مقاطعة سامارا الروسية إلى مقاطعة إركوتسك في شرق سيبيريا. وقام أفراد الطاقم المدفع بإطلاق النار صوب بئر النفط المشتعل الذي اندفعت من رأسه شعلة نارية قوية وذلك من مسافة 130 مترا.

استطاع رجال المدفعية إصابة رأس البئر بقذيفة واحدة فقط.

وقال الناطق إن الشركة التي شب الحريق في منطقة استخراج النفط التابعة لها ستتحمل المسؤولية عن مخالفة تحوطات الآمان وإلحاق أضرار بالبيئة المحلية.

يذكر أن مدفع "رابيرا" (السيف المستقيم المستدقِ) المضاد للدبابات يتميز بطول ماسورته ودقته العالية.

المصدر: سلاح روسيا