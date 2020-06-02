نائب إيرلندي يظهر دون سروال في اجتماع للبرلمان الأوروبي (فيديو)

شارك النائب الإيرلندي في البرلمان الأوروبي، لوك فلاناغان، في جلسة افتراضية للجنة برلمانية وهو شبه عار حيث لم يكن يرتدي السروال.

وظهر فلاناغان، النائب المستقل الذي ينتمي إلى كتلة اليساريين الأوروبيين الموحدين\ اليساريين الخضر للشمال، عبر جسر فيديو خلال اجتماع للجنة الشؤون الزراعية، وهو يجلس على فراش في قميص أسود ودون سروال.

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وتحدث النائب الإيرلندي في كلمته حول المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المزارعون في بلاده، ولم يتوقف عن ملامسة ساقيه العاريتين، وربما لم يعرف على ما يبدو أن الكاميرا تظهر الجانب الأسفل من جسده.

Reuters

وسُمع من مقطع الفيديو الذي يوثق كلمة فلاناغان صوت المترجمين الذين حاولوا بصعوبة التوقف عن الضحك بسبب مشهد النائب الإيرلندي.

كما ظهرت الابتسامة على وجوه زملائه في اللجنة البرلمانية الأوروبية.

وتعليقا على الحادث، قال فلاناغان لصحيفة "Irish Times" ساخرا من الحادثة إنه "كان يرتدي تي شيرت قبل دقيقتين من بدء الاجتماع لكنه قرر تبديلها بقميص لكي يظهر "كرجل محترم".

المصدر: Irish Times