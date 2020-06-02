ملياردير روسي يشتري أغلى فيللا في إسرائيل

أفادت صحيفة Globes الإسرائيلية بأن الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، اشترى أغلى فيللا في إسرائيل، مشيرة إلى أنه استأجرها أولا ، ثم دفع مبلغا قدره 65 مليون دولار ثمنها.

وقالت الصحيفة إن الصفقة عقدت في يناير الماضي، مضيفة أن الفيللا تقع في منطقة منتجع هرسيليا الإسرائيلي شمالي تل أبيب وتلحق بها قطعة أرض بمساحة 0.9 هكتار. أما مساحة المنزل نفسه فبلغت ألفي متر مربع.

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وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الفيللا كان ملكية للملياردير، آلان هوفرد، الذي اشتراه عام 2006 مقابل 9 ملايين دولار، ثم أنفق أمولا باهظة لتوفير ظروف الراحة فيها وتوسيع قطعة الأرض من 6.5 إلى 9.5 ألف متر مربع وإنشاء بنايتين وفقا لمشروع المهندس المعماري، أورلي شرام.

يذكر ان الفيللا لا تعتبر أول عقار للملياردير الروسي في إسرائيل حيث سبق له أن اشترى عام 2015 قطعة أرض بمساحة 1500 متر مربع في وسط تل أبيب.

وأفادت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عام 2018 بأن الملياردير الذي حصل آنذاك على الجنسية الإسرائيلية اعتزم أن ينشئ على قطعة الارض التي اشتراها فيللا يقيم فيها.

ثم أفادت الصحيفة بأن الملياردير الروسي اشترى عام 2019 من رجل الأعمال، دومينيك رومانو، منشأة "بيت ماغن" الواقعة على الكورنيش قبالة مجمع "بيت التكستيل" الفخري (المبنى السابق للسفارة الروسية) ليحولها إلى فندق. وتقدر الصفقة، حسب الصحيفة، بـ57.8 مليون دولار.

يذكر أن، رومان أبراموفيتش المعروف بشرائه لنادي "تشيلسي" الإنجليزي" اتهمته السلطة البريطانية عام 2017 بغسل الأموال وحرمته من الملكية في البلاد.

المصدر: إر بي كا