شواطئ نيوزيلندا تتحول إلى الأحمر الدموي في مشهد لا يصدق (صورة)

أصبح مشهد شواطئ نيوزيلندا الخلابة محاكيا لما يشبه فيلم رعب، بعد أن طغى اللون الأحمر الدموي على الشواطئ الرملية بسبب نفوق الكركند الصغير أثناء محاولات التكاثر.

New Zealand beaches turn red as lobsters dig in to the death https://t.co/ojCb31W2dz

Swaths of coastline covered with squat lobster, which cling to the sand at high tide and then perish pic.twitter.com/yOnVSFimRO — Svein T veitdal (@tveitdal) May 29, 2020

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وحدث المشهد الغريب في أوتاغو، جنوب البلاد، حيث وصل الملايين من الكركند إلى الشاطئ أثناء المد العالي، ولكن بعد ذلك هلك بمجرد تراجع المد. و"تستقر" القشريات على الرمال خلال موسم التزاوج.

ويمكن رؤية آثار الكركند في صورة مذهلة، والتي تظهر شاطئا بخطوط حمراء داكنة في الرمال.

ومع ذلك، فإن زوالها بالكاد يعني نهاية الكركند في نيوزيلندا. وقال خبير يدرس المخلوقات، في حديث مع "الغارديان"، إن الكركند الذي قُضي عليه ليس سوى "غيض من فيض.

المصدر: RT