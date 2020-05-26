مشاهد مرعبة لأسراب ضخمة من الجراد تغزو الهند (فيديو)

اجتاحت أسراب شاسعة من الجراد ما لا يقل عن 5 ولايات في الهند، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ بينما تتصارع البلاد مع شرور جائحة كورونا وأضرار ما بعد إعصار خارق.

وتهدد أسراب كبيرة من الجراد الآن إمدادات الغذاء في ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، الهند.

Locusts cover a rooftop in Jaipur on Monday morning pic.twitter.com/xwFTMLX0db — Rakesh Goswami (@DrRakeshGoswami) May 25, 2020

ووصل الجراد يوم الاثنين إلى جايبور، المدينة التي يبلغ عدد سكانها زهاء 3 ملايين نسمة، وصوّر مقطع فيديو يظهر الرعب الكامل للغزو.

Locust attack in Jaipur...

That's it, 2020 is the last year for humankind...!!! pic.twitter.com/JsQxRANsA6 — Ridhi (@Not_A_Sister) May 25, 2020

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وأوضح كيث كريسمان، كبير مسؤولي التنبؤ بالجراد بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن تفشي الجراد الحالي هو الأكبر منذ 25 عاما في إثيوبيا والصومال، و26 عاما في الهند، و70 عاما في كينيا.

ويمكن للجراد أن يتكاثر 20 مرة في 3 أشهر، كما يمكن للأنواع البالغة أن تحلق على مسافة تصل إلى 150 كم في يوم واحد، وتستهلك الكمية نفسها من الطعام مثل 35000 إنسان بالغ، يوميا.

وأضاف كريسمان: "كان التكاثر الصيفي على طول جانبي الحدود الهندية الباكستانية أعلى بكثير من المعتاد، بسبب غزو السرب والأمطار الموسمية التي تستمر لمدة شهر واحد أكثر من المعتاد، ما يسمح بثلاثة أجيال من التكاثر".

وأصبحت السلطات الهندية ضعيفة بالفعل مع جهود الاستجابة لفيروس كورونا وجهود الإغاثة من الكوارث في جنوب شرق البلاد، بعد إعصار "أمفان". واستُخدمت طائرات الدرون لتتبع الجراد، ويجري النظر في نشر أدوات حريق متخصصة مزودة بمبيدات الآفات.

المصدر: RT