العلماء يستبعدون اندلاع وباء واسع النطاق بين القطط

تعقب علماء الأوبئة والرياضيات اليابانيون كيفية تفشي عدوى فيروس كورونا بين القطط في ووهان الصينية، واستبعدوا ظهور جيوب واسعة النطاق لهذا المرض بين الحيوانات.

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ونشر العلماء نتائج دراستهم على صفحات المكتبة الإلكترونية medRxiv .

وقالوا إن مؤشر تفشي الفيروس بين القطط لا يزيد عن 1.1 ، ما يعني أن 10 قطط يمكن ان تنقل "كوفيد – 19" إلى 11 قطا فقط، ما يقل بكثير عن مؤشر تفشي الفيروس بين البشر في ووهان.

جدير بالذكر أن فيروس "كوفيد – 19" لا يمكن أن يتوغل إلى جسم الإنسان فحسب بل وإلى حيوانات أخرى وبالدرجة الأولى الثدييات مثل القوارض وقرود الماكاك والمنكس والقطط. وتؤثر العدوى على بعضها بقوة يمكن مقارنتها بقوة التاثير على الإنسان.

وهناك حالات مسجلة رسميا لنقل الفيروس من الإنسان إلى الحيوان.

إلا أن العلماء اليابانيين لم يسجلوا حتى حالة واحدة حين ينقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان. فيما لا يمكن أن يستثني علماء الأحياء هذا الاحتمال.

ودرس العلماء سرعة تفشي فيروس كورونا بين القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات في كل من البرازيل والصين وهونغ كونغ والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا. وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن نحو 10 – 15% من القطط تلقوا فيروس "كوفيد"-19" من أصحابها المصابين بالعدوى.

فيما يتعلق بمؤشر كثرة نقل الفيروس من حيوان إلى آخر فإنه لا يزيد عن 1.1 ، ما يعني أن 10 قطط يمكن أن تنقل العدوى إلى 11 قطا. بينما كان مريض واحد في ووهان ينقل الفيروس إلى 4 أشخاص.

المصدر: تاس