محكمة سنغافورة تصدر أول حكم للإعدام باستخدام تكنولوجيا "زوم"

أصدرت محكمة سنغافورة لأول مرة في تاريخها حكم الإعدام باستخدام تكنولوجيا مؤتمر الفيديو (ZUM).

وأفادت صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية بأن المحكمة اضطرت إلى عقد جلستها بنظام أونلاين لقيود فرضتها الحكومة في سنغافورة لسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

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وقالت الصحيفة إن المحكمة أصدرت حكم الإعدام بالشنق بحق، بونيتان غيناسان، المواطن الماليزي البالغ من العمر 37 عاما والمدان بتهريب الهيرويين.

وعلق، فيل روبرتسون، رئيس الفرع الآسيوي لمنظمة Human Rights Watch الإنسانية على قرار المحكمة قائلا إن سنغافورة تتميز بشدة العقاب لقاء ارتكاب الجرائم الخطيرة وغير الخطيرة، أما حكم الإعدام باستخدام تكنولوجيا الاتصال عن بعد يبدو أمرا أكثر شدة وغير إنساني.

يذكر أن صحيفة "كومسومولسكايا برافدا " الروسية أفادت في وقت سابق بأن محكمة في إقليم الأورال الروسي عقدت أول جلسة لها عن طريق تطبيق اتصال فيديو "واتس آب". ونظرت الجلسة إلى مسألة إغلاق مقهى استمر في عمله على الرغم من القيود التي فرضتها إدارة الإقليم لانتشار وباء فيروس كورونا في المنطقة.

المصدر:" كومسومولسكايا برافادا"