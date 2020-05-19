هاكرز يسرقون بيانات 9 ملايين من عملاء شركة طيران في هجوم "شديد التعقيد"

كشفت شركة الطيران "إيزي جيت" أن الهاكرز تمكنوا من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وتفاصيل السفر لنحو 9 ملايين عميل، وحصلوا على تفاصيل بطاقات الائتمان لأكثر من 2000 منهم.

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وقالت شركة الطيران البريطانية ذات النظام منخفض التكلفة، بحسب وسائل الإعلام: "لا يوجد دليل على إساءة استخدام أي معلومات شخصية من أي نوع. نحن نتواصل مع ما يقارب تسعة ملايين عميل تم الوصول إلى تفاصيل سفرهم لإبلاغهم بالخطوات الوقائية لتقليل أي خطر من التصيد المحتمل".

وصرحت الشركة بأن الهجوم الإلكتروني من مصدر "شديد التعقيد"، وأنها نجحت في كبح الوصول غير المصرح به إلى نظام الكمبيوتر الخاص بها.

وقالت "إيزي جيت" (EasyJet) إنها أبلغت على الفور المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC)، وهي منظمة بريطانية للأمن السيبراني، وكذلك المنظمة البريطانية لحماية البيانات (ICO)، للتحقيق في الاختراق.

واعتذرت "إيزي جيت" عن الحادث وقالت إنها تتصل حاليا بجميع "العملاء المعنيين مباشرة"، وستُبلغ كل شخص تأثر بالقرصنة في موعد لا يتجاوز 26 مايو.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الطيران يوهان لوندغرين إلى أنه "أصبح من الواضح أنه بسبب نظام (كوفيد-19)، هناك قلق متزايد بشأن استخدام البيانات الشخصية لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت".

المصدر: RT