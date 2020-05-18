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أقنعة كارداشيان تنفذ بعد ساعة من طرحها! (صور)

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أقنعة كارداشيان تنفذ بعد ساعة من طرحها! (صور)
Reuters
كيم كرديشيان
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نفذت كمية أقنعة الوجه التي أنتجتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كرديشيان بعد ساعة من طرحها في السوق.

وحظيت الأقنعة بإقبال غير مسبوق من جانب معجبي كيم، بعد طرحها على الموقع المخصص لبيعها "سكيمز".

وقال القائمون على المنتوج إنه غير مخصصة للوقاية من فيروس كورونا، وإنما لتقليل تعرض الوجه لإفرازات.

وتتميز أقنعة كارداشيان بأنها قابلة لإعادة الاستخدام، وفيها 5 ألوان محايدة مصممة لتتناسب مع ألوان البشرة المختلفة.

وتبلغ قيمة قناع الوجه 8 دولارات، ومصنوعة من مزيج من النايلون والسباندكس.

المصدر: إنديبندنت

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