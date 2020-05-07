مشاهد مروعة في قرية هندية بعد تسرب هائل للغاز السام ومصرع عدة أشخاص (صور +فيديو)

أدى تسرب غاز في مصنع كيميائي في الهند إلى موت عدة أشخاص ونقل المئات إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس.

وانتشرت صور تقشعر لها الأبدان تظهر الضحايا وهم يرقدون بلا حراك على الأرض في أعقاب المأساة.

وظهرت تقارير متضاربة حول عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم في حادثة تسرب الغاز، الذي انبعث من مصنع LG Polymers بالقرب من فيساكاباتنام في ولاية أندرا براديش الشرقية، في وقت مبكر من صباح الخميس. وذكرت وكالة رويترز أن الحادث أودى بحياة 9 أشخاص على الأقل، نقلا عن الشرطة، في حين أفادت بعض المنافذ المحلية بأن زهاء 300 شخص أدخلوا المستشفى وأُصيب 5000 آخرون بالمرض. ومن بين الضحايا شخصان مسنان وفتاة تبلغ من العمر 7 سنوات.

Andhra Pradesh: Chemical gas leakage reported at LG Polymers industry in

RR Venkatapuram village, Visakhapatnam. People being taken to hospital after they complained of burning sensation in eyes&breathing difficulties. Police, fire tenders, ambulances reach spot.Details awaited. pic.twitter.com/uCXGsHBmn2 — ANI (@ANI) May 7, 2020

ويعتبر الغاز، الذي يعتقد أنه الستايرين (Styrene)، شديد السمية عند استنشاقه بتركيزات عالية بما فيه الكفاية.

وقال المفتش الفرعي في حي غوبالاباتنام، فينكات راو، لوسائل الإعلام: "مات الناس بعد استنشاق الغاز، حتى عيوننا [أفراد الشرطة] تحرقنا ونشعر بالغثيان".

Gas leakage at a Pharma company in Visakhapatnam, causing panic among people. Administration start evaluation on surrounding villages. Casualty feared. #AndhraPradesh#chemicallealpic.twitter.com/vi37sGD8bk — Aashish (@Ashi_IndiaToday) May 7, 2020

ورُصدت عواقب التسرب في الصور ومقاطع الفيديو التي نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر بعضها عددا من الضحايا وهم يرقدون على الأرض ويكافحون على ما يبدو للتنفس. ومن غير الواضح ما إذا كانوا قد فقدوا وعيهم أو استسلموا للغاز.

Oh no! Images from Vizag are so scary. Styrene gas leak from LG polymers plant. Hundreds taken ill. — Palki Sharma (@palkisu) May 7, 2020

وأظهرت صور مروعة أخرى ما يبدو أنه جثث لا حياة فيها في قناة مجاورة، بالإضافة إلى الماشية النافقة مع مادة رغوية بيضاء حول أفواهها، في حين نشرت بعض التقارير المحلية صورا للأطفال المتأثرين بالتسرب الهائل.

Primary report is PVC gas (or Styrene) leaked from LG Polymers, Vepagunta near Gopalapatnam in Visakhapatnam at around 2:30 AM today

Because of the leakage of the said compound gas hundreds of people have inhaled it and either fell unconscious or having breathing issues. pic.twitter.com/WeCdrbddV1 — Srijana Gummalla (@GummallaSrijana) May 7, 2020

PLEASE USE WET MASK OR COVER YOUR MOUTH AND NOSE WET CLOTH TO AVOID EFFECT OF GAS INHALATION — Greater Visakhapatnam Municipal Corporation (GVMC) (@GVMC_OFFICIAL) May 7, 2020

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وأفادت وكالة AFP، نقلا عن مصادر، أن زهاء 1000 شخص دخلوا المستشفيات القريبة، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنه تم إعداد ما بين 1500 و2000 سرير لاستقبال الحالات المتأثرة. كما لجأ مسؤول بالبلدية إلى "تويتر" صباح الخميس للقول إن التسرب حدث زهاء الساعة 2:30 صباحا، وأن "المئات" إما فقدوا وعيهم أو واجهوا صعوبة في التنفس بعد استنشاق المادة الكيميائية السامة. كما أصيب بعض الضحايا بالصداع ونوبات من القيء وإحساس حارق في أعينهم.

وأصدرت مؤسسة بلدية فيساكاباتنام الكبرى (GVMC) تحذيرا للسكان، قائلة "هناك تسرب غاز محدد في LG Polymers.. مطالبة المواطنين حول هذه المواقع بعدم الخروج من المنازل من أجل احتياطات السلامة". كما نصحت GVMC القرويين باستخدام "قناع مبلل" أو قطعة قماش لتجنب استنشاق الغاز.

وبعد ما يقرب من 8 ساعات من الإبلاغ عن التسرب لأول مرة، قالت القوة الوطنية للاستجابة للكوارث في الهند إن الغاز "تم تحييده"، مضيفة أنه يمكن الكشف عن الأبخرة السامة حتى 1.5 كم من المصنع، وأن الرائحة انتشرت لمسافة 2.5 كيلومتر.

ووفقا للشرطة، تسرب الغاز من خزانين ضخمين بسعة 5000 طن، تركا في المصنع دون مراقبة وسط إجراءات الإغلاق في البلاد بسبب "كوفيد 19"، والتي فُرضت في أواخر مارس.

ولم يتم تحديد سبب التسرب الدقيق في المنشأة - المملوكة لشركة البطاريات الكورية الجنوبية LG Chemical - ولكن هرعت فرق الإنقاذ في المنطقة لمساعدة السكان. ولم تقدم LG Chemical حتى الآن أي تعليق حول الحادث.

المصدر: RT