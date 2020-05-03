مشاجرة عنيفة بالسيوف في فاس المغربية والأمن يتدخل (فيديو)

ألقت العناصر الأمنية المختصة بمدينة فاس المغربية، القبض على المشتبه بهم على خلفية الشجار العنيف بالسيوف الذي شهدته منطقة سهب الورد يوم الجمعة الماضي.

وتمكنت أمس السبت، القوات الأمنية، من توقيف عشرة 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و50 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية وتبادل العنف باستعمال الأسلحة البيضاء.

يأتي ذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يوثق لخلاف تطور إلى استعمال السيوف من قبل المشاركين فيه.

وفي التحقيق تبين أن الخلاف يتعلق بسوء الجوار، نشب بين أفراد عائلتين بمنطقة سهب الورد المحاذي لدوار ريافة في مدينة فاس، وأسفر عن إصابة اثنين من المشاركين فيه بجروح خفيفة.

كما تمكنت السلطات من تحديد هوية المتورطين في هذه الواقعة من خلال التحقيقات والبحث في الحادث.

المصدر: maghress.com