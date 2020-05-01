بريطانيا.. ممثلو الكوميديا يسعون لرقم قياسي لأكبر عدد مشاركين بمسابقة في حانة

تتعاون مجموعة من أكبر ممثلي الكوميديا في بريطانيا لجمع أموال للحانات المغلقة بسبب فيروس كورونا وذلك باستضافة مسابقة في حانة افتراضية على الانترنت بهدف تسجيل رقم قياسي عالمي.

ويشارك راسل هوارد، ونيش كومار، وجون ريتشاردسون، وجويل دوميت، وماركوس بريجستوك، وريتشل باريس، ولوسي بومونت، وجيني رايان، وسوزي روفيل، وغيرهم، في مسابقة "كوفيد أرمز" داخل حانة افتراضية أسستها الممثلة الكوميدية كيري بريتشارد ماكلين.

وقال المنظمون في بيان صحفي "صناعة المأكولات والمشروبات تضررت بشدة بسبب الوباء لذلك دعنا نقدم دعما ونتشارك في مشروع ونستمتع بمقابلة ملاك الحانات المفضلين والجيران والأصدقاء بأفضل الطرق الممكنة أمانا".

وتهدف المسابقة التي تنظم مساء الجمعة إلى جمع أموال لمنظمة خيرية تساعد الحانات والمطاعم على البقاء في ظل إجراءات العزل والاتصال بموسوعة غينيس للفوز بلقب في فئة جديدة لأكثر عدد للحضور في حانة افتراضية.

المصدر: رويترز